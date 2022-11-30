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Сегодня, 10:12

Овечкин — о рекорде Гретцки по выездным голам в НХЛ: «Всегда приятно обходить великих. Это история»

Овечкин поделился эмоциями после того, как побил рекорд Гретцки по голам на выезде
Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями после того, как побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в выездных матчах.

— Вы обошли Уэйна Гретцки по голам на выезде? Почему вам так легко даются матчи в гостях?

— Не знаю. Нам просто приятно играть на выезде, проводить больше времени вместе. Да и в целом все наслаждаются [этими играми]. Вообще, всегда приятно обходить великих. При этом не особо важно, что это за достижение. Это история, — сказал Овечкин после игры.

37-летний россиянин оформил дубль в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:1). Игра проходила на льду «Кэнакс». Теперь на счету капитана «Кэпиталз» 403 гола в выездных встречах, что является новым рекордом лиги.

За свою карьеру Гретцки 402 раза поражал ворота соперников в выездных встречах НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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