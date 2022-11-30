Овечкин — о победе над «Ванкувером»: «Кэнакс» играли прилично, но наши четыре звена прекрасно себя проявили»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги победного матча против «Ванкувера» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

«В матче с «Нью-Джерси» мы играли хорошо, но не было результата. Я думаю, ребята понимали, что, если мы будем играть так же, у нас будет шанс на победу. «Ванкувер» играл прилично, но наши четыре звена отлично себя проявили, и вы видите результат.

После первой смены у нас были хорошие шансы забить — это замотивировало нас. Когда вы начинаете игру таким образом, это всегда хорошо», — сказал Овечкин после игры.

После этого матча «Вашингтон» с 23 очками занимает 12-е место в Восточной конференции.