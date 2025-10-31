Видео
31 октября, 07:53

Овечкин — Кучерову: «Ты потрясающий и невероятный игрок»

Павел Лопатко

«Тампа» провела торжественную церемонию в честь российского нападающего Никиты Кучерова, который набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

В ходе мероприятия перед матчем «Тампа» — «Даллас» продемонстрировали видеоролик, как 32-летнего Кучерова поздравил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Привет, Куч, это Ови. Я просто хочу поздравить тебя с 1000 очками. Огромное количество, добро пожаловать в клуб. Я желаю все больше и больше очков в твоей карьере. Очевидно, что ты потрясающий и невероятный игрок. Всегда было приятно играть против тебя и вместе с тобой за национальную сборную. Желаю удачи тебе и твоей семье», — сказал 40-летний Овечкин.

Кучеров набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ в игре с «Анахаймом» (4:3). Сейчас у него 1004 (361+643) очка в 812 матчах. У Овечкина — 1630 (899+731) в 1501 игре.

4

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Гретцки лучше других понимает и оценивает талант Кучерова. И это дорогого стоит.

    31.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Браво Кучеров

    31.10.2025

  • андр

    Овечкин один из многих известных игроков, которые поздравили в этот день лучшего! Никиту поздравил даже великий Гретцки!

    31.10.2025

  • За спорт!

    Золотые слова от Великого. Куч могуч!

    31.10.2025

    Александр Овечкин
    Никита Кучеров
    НХЛ
