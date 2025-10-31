31 октября, 07:53
«Тампа» провела торжественную церемонию в честь российского нападающего Никиты Кучерова, который набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
В ходе мероприятия перед матчем «Тампа» — «Даллас» продемонстрировали видеоролик, как 32-летнего Кучерова поздравил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
«Привет, Куч, это Ови. Я просто хочу поздравить тебя с 1000 очками. Огромное количество, добро пожаловать в клуб. Я желаю все больше и больше очков в твоей карьере. Очевидно, что ты потрясающий и невероятный игрок. Всегда было приятно играть против тебя и вместе с тобой за национальную сборную. Желаю удачи тебе и твоей семье», — сказал 40-летний Овечкин.
Кучеров набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ в игре с «Анахаймом» (4:3). Сейчас у него 1004 (361+643) очка в 812 матчах. У Овечкина — 1630 (899+731) в 1501 игре.
Излучение Гаврилова-Черенкова
Гретцки лучше других понимает и оценивает талант Кучерова. И это дорогого стоит.
31.10.2025
Артемон Доберманов
Браво Кучеров
31.10.2025
андр
Овечкин один из многих известных игроков, которые поздравили в этот день лучшего! Никиту поздравил даже великий Гретцки!
31.10.2025
За спорт!
Золотые слова от Великого. Куч могуч!
31.10.2025