Овечкин — Кучерову: «Ты потрясающий и невероятный игрок»

«Тампа» провела торжественную церемонию в честь российского нападающего Никиты Кучерова, который набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

В ходе мероприятия перед матчем «Тампа» — «Даллас» продемонстрировали видеоролик, как 32-летнего Кучерова поздравил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Привет, Куч, это Ови. Я просто хочу поздравить тебя с 1000 очками. Огромное количество, добро пожаловать в клуб. Я желаю все больше и больше очков в твоей карьере. Очевидно, что ты потрясающий и невероятный игрок. Всегда было приятно играть против тебя и вместе с тобой за национальную сборную. Желаю удачи тебе и твоей семье», — сказал 40-летний Овечкин.

Кучеров набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ в игре с «Анахаймом» (4:3). Сейчас у него 1004 (361+643) очка в 812 матчах. У Овечкина — 1630 (899+731) в 1501 игре.