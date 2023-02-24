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НХЛ

Сегодня, 07:50

Овечкин прокомментировал обмен Орлова в «Бостон»: «Это печально»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал обмен российского защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон».

«Это печально. Они отличные партнеры по команде, друзья и хорошие игроки. Это тяжело, но что поделать, это бизнес. Я желаю им удачи, а мы должны двигаться дальше», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

За своих игроков «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.

Дмитрий Орлов (слева). Команда Овечкина начала перестройку? «Вашингтон» обменял Орлова в «Бостон»
Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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