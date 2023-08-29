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Сегодня, 18:54

Овечкин о хоккее в 37 лет: «Каждый раз после отпуска думаю: «А зачем мне это надо»

Руслан Минаев
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос, насколько тяжело заниматься хоккеем в 37 лет.

«Каждый раз, когда начинаю тренироваться, особенно после хорошего отпуска, думаю: «А зачем мне это надо — бегать кроссы, ходить в зал, потеть». Но когда начинаешь втягиваться в этот процесс — получаешь кайф.

Конечно, сказывается возраст. Уже хочется не просыпаться в 7 утра и ехать на тренировку. Хочется проснуться, пойти где-нибудь посидеть, открыть пива на завтрак. Хочется пожить, как люди», — сказал Овечкин в выпуске программы «Вопрос ребром» на YouTube-канале Gazgolder.

37-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894). Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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