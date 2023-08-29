Овечкин о хоккее в 37 лет: «Каждый раз после отпуска думаю: «А зачем мне это надо»

Сегодня, 18:54
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос, насколько тяжело заниматься хоккеем в 37 лет.
«Каждый раз, когда начинаю тренироваться, особенно после хорошего отпуска, думаю: «А зачем мне это надо — бегать кроссы, ходить в зал, потеть». Но когда начинаешь втягиваться в этот процесс — получаешь кайф.
Конечно, сказывается возраст. Уже хочется не просыпаться в 7 утра и ехать на тренировку. Хочется проснуться, пойти где-нибудь посидеть, открыть пива на завтрак. Хочется пожить, как люди», — сказал Овечкин в выпуске программы «Вопрос ребром» на YouTube-канале Gazgolder.
37-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894). Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.
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|6
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|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|0
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|5
|Миннесота
|0
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|0
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|6
|Нэшвилл
|0
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|0
|0
|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
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|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
|0
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
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|6
|Сан-Хосе
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|8
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
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Вегас – Сиэтл
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