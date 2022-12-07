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Сегодня, 21:45

Овечкин: «В России видели матчи НХЛ только на видеокассетах, и то только лучшие моменты»

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как сохраняет мотивацию играть в хоккей.

«Мы в России видели матчи НХЛ только на видеокассетах, и то только лучшие моменты. Когда ты приезжаешь в Северную Америку, то слышишь все истории, громкие имена, легенды...

Приятно, что сейчас и меня включают в эту компанию. Это круто не только для меня, но и для «Вашингтона» и наших болельщиков», — цитирует Овечкина The Edmonton Sun.

37-летний Овечкин занимает третье место в истории НХЛ по количеству забитых голов — 793 шайбы. Он уступает только Горди Хоу (801 гол) и Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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