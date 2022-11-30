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Сегодня, 10:20

Овечкин рассказал, почему поражение от «Нью-Джерси» помогло команде в победном матче против «Ванкувера»

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнил победу над «Ванкувером» (5:1) с поражением в предыдущем матче с «Нью-Джерси» (1:5).

— В чем разница между сегодняшней игрой и прошлым матчем против «Нью-Джерси»?

— Я думаю, когда вы хорошо перемещаете шайбу из одной зоны в другую, когда в атаке играете на полную скорость, это всегда опасно [для соперника] и появляются хорошие возможности для прорывов.

Мы здорово осуществляли форчек и создавали хорошие моменты. Мы видели, как мы держали шайбу в атакующей зоне. Когда вы играете таким образом, шансы всегда будут, — сказал Овечкин после матча.

После этого матча «Вашингтон» с 23 очками занимает 12-е место в Восточной конференции.

Александр Овечкин
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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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