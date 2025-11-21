Видео
Сегодня, 09:38

Овечкин — о рождении третьего ребенка у Строума: «Уже с первой смены я чувствовал, что сегодня его день»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Монреалем» (8:4) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ и рождение третьего ребенка у его партнера по команде, канадского форварда Дилана Строума.

«Это была грандиозная игра, очень важные два очка. Уже с первой смены я чувствовал, что у Строума сегодня его день. Очевидно, это огромный день для него и его семьи. Это очень здорово», — цитирует 40-летнего Овечкина сайт НХЛ.

Строум в матче с «Монреалем» сделал три результативные передачи, Овечкин — забил три гола и отдал голевой пас.

