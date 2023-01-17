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Сегодня, 07:51

Овечкин сделал 650 передач в НХЛ — это 69-е место в истории

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Она стала для форварда 650-й в заокеанской карьере. В списке лучших ассистентов в истории лиги Овечкин догнал Бретта Халла и теперь занимает 69-е место.

На 68-м располагается Клод Жиру с 652 передачами.

Всего на счету 37-летнего россиянина 30 голов и 20 результативных пасов в 46 играх сезона-2022/23. Он занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Бретт Халл
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