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Сегодня, 05:27

Овечкин завершил регулярный чемпионат НХЛ с 73 очками

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил один гол в последнем матче своей команды в регулярном чемпионате НХЛ-2024/25.

Таким образом, 39-летний россиянин набрал в этой регулярке 73 (44+29) очка в 65 играх. Он стал лучшим снайпером среди российских хоккеистов.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон» сыграет против «Монреаля». Первый матч состоится 22 апреля и начнется в 2:00 по московскому времени.

Всего за карьеру Овечкин набрал в североамериканской лиге 1623 (897+726) очка в 1491 матче.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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