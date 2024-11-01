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Сегодня, 08:44

Нападающий «Вашингтона» Протас: «Овечкин празднует каждый гол как ребенок. Именно это делает его невероятным игроком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас после победы над «Монреалем» (6:3) оценил игру одноклубника Александра Овечкина.

39-летний россиянин набрал три очка, забросив шайбу и сделав две результативные передачи.

«Он был великолепен. То, как он празднует, заставляет тебя почувствовать, что это его первый гол в НХЛ, когда ты знаешь, что он стремится к одному из нереальных рекордов. Ты видишь выражение его глаз, он просто счастлив быть там, празднует как ребенок. Это что-то особенное. Именно это делает его невероятным игроком и бомбардиром, это точно. Вот как сильно он хочет забивать», — приводит слова Протаса официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне в активе Овечкина 10 (5+5) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
Алексей Протас
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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