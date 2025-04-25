Форвард «Вашингтона» Строум об Овечкине: «Он больше, чем хоккей»

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум рассказал, что его больше всего восхищает в капитане команды Александре Овечкине.

«Его отношение к делу и трудолюбие символизируют все то, что мы представляем собой как команда. Мы не хотим быть одноплановыми, а хотим быть креативными и яркими. Именно так Ови и играет. Ты не забьешь 897 голов, играя однообразно, вот что я вам скажу», — написал Строум в колонке для The Players Tribune.

Также он отметил, что по мере приближения 39-летнего россиянина к рекорду Уэйна Гретцки атмосфера на трибунах становилась все более накаленной.

«Алекс был тем самым парнем, о котором можно сказать, что он даже больше, чем хоккей. Думаю, это было очевидно в последние недели. Чем ближе он подходил к рекорду Гретцки, тем сильнее ощущалась эта энергия на трибунах», — добавил форвард.

6 апреля в матче с «Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Гретцки (894). Позже россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах до 897. В нынешнем плей-офф НХЛ он отметился 2 заброшенными шайбами и 1 результативной передачей.