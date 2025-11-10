Нападающий «Вашингтона» Духайм — о попытке украсть 900-ю шайбу Овечкина: «Это было странно»

Нападающий «Вашингтона» Брендон Духайм прокомментировал действия вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона, который попытался присвоить шайбу, которой российский фоврард «Капиталз» Александр Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Я думаю, это было странно, когда я увидел запись. Я не видел это в прямом эфире. Это было довольно... Ага. Все были сосредоточены на Ови и окружили его, а потом я увидел клип. Я просто подумал, что это немного странно. И все», — сказал 28-летний американец в эфире шоу The Sports Junkies.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 15 матчах набрал 10 (3+7) очков.