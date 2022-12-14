Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:56

Кузнецов — о реакции фанатов «Чикаго» на голы Овечкина: «Они заставили его немного смущаться»

Кузнецов прокомментировал 800-й гол своего одноклубника Александра Овечкина в НХЛ
Руслан Минаев
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал 800-й гол своего одноклубника Александра Овечкина в НХЛ.

«Я отдаю должное «Чикаго». Удивительно, как фанаты его любят. Я хочу их поблагодарить за это. Потому что он [Овечкин] может и не сказать ничего, но это будет значить [для него] много. Я понимаю, когда он уверен, а когда нервничает. Сегодня он немного нервничал. Фанаты «Чикаго» заставили его немного смущаться», — приводит слова Кузнецова журналист Марк Лазерус.

Овечкин забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Чикаго Блэкхокс
0
Читайте также
Команда-семья и команда-банда. Аргентина готова драться за Месси
«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке
Танкисты ВСУ начали намеренно портить свою технику на линии боев в ЛНР
Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экспортом
Материалы сюжета: Овечкин: 800 голов в НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Буре рассказал о секрете Овечкина, забившего 800 голов в НХЛ
Овечкин создан, чтобы бить рекорды. Пало великое достижение Ягра
Североамериканский журналист: «До сих пор не могу поверить, что Овечкину осталось всего 94 шайбы до Гретцки»
«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке
В ИИХФ прокомментировали появление Овечкина на логотипе «Вашингтона»: «Он один из лучших спортсменов мира»
Кожевников считает, что Овечкин может забросить 1000 шайб в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Видео 800-го гола Овечкина в НХЛ

Все 800 голов Овечкина в НХЛ: россиянин больше всего забивал «Виннипегу» и «Тампе»