Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о нюансах общения с капитаном команды Александром Овечкиным.

— Капитан Овечкин вас за такую статистику и за игру критикует?

— У нас с ним очень хорошие и открытые отношения, никаких обид. Во время игры и он может «пихнуть», и я. В этом и заключается вся суть партнерства — когда ты можешь сказать все прямо и открыто: «Давай, соберись, проснись!»

— Вы Овечкину можете так сказать?!

— Да, и это нормально. Потому у нас и много положительного на льду, что мы с ним всегда честны и открыты друг с другом, никогда не обманываем. Иногда можно и с матом. Мы — русские люди, и когда тебе человек что-то без мата говорит, — не так понятно, ха-ха! А когда с матом, то быстрее доходит.