Кузнецов получил травму плеча в матче с «Детройтом»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

В середине третьего периода россиянин столкнулся с защитником «Ред Уингз» Морицом Зайдером и упал на лед. Кузнецов отправился на скамейку запасных, держась за правое плечо.

После консультаций с врачами форвард отправился в раздевалку и пропустил остаток третьего периода. В овертайме хоккеист смог вернуться на лед и продолжить участие в матче.

В сезоне-2022/23 Кузнецов набрал 25 (4+21) очков в 33 играх за «Вашингтон».