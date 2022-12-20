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Сегодня, 05:23

Кузнецов получил травму плеча в матче с «Детройтом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

В середине третьего периода россиянин столкнулся с защитником «Ред Уингз» Морицом Зайдером и упал на лед. Кузнецов отправился на скамейку запасных, держась за правое плечо.

После консультаций с врачами форвард отправился в раздевалку и пропустил остаток третьего периода. В овертайме хоккеист смог вернуться на лед и продолжить участие в матче.

В сезоне-2022/23 Кузнецов набрал 25 (4+21) очков в 33 играх за «Вашингтон».

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
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