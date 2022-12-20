Кузнецов получил травму плеча в матче с «Детройтом»

Сегодня, 05:23
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».
В середине третьего периода россиянин столкнулся с защитником «Ред Уингз» Морицом Зайдером и упал на лед. Кузнецов отправился на скамейку запасных, держась за правое плечо.
После консультаций с врачами форвард отправился в раздевалку и пропустил остаток третьего периода. В овертайме хоккеист смог вернуться на лед и продолжить участие в матче.
В сезоне-2022/23 Кузнецов набрал 25 (4+21) очков в 33 играх за «Вашингтон».