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Сегодня, 23:39

Нападающий «Вашингтона» Манта пропустит матч с «Коламбусом» по решению тренерского штаба

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Энтони Манта пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» по решению тренерского штаба, сообщает журналист Саманта Пелл.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 42 матча, в которых набрал 23 (9+14) очка.

Контракт Манты с зарплатой в 5,7 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2023/24.

Напомним, что в матче с «Коламбусом» в составе «Вашингтона» дебютируют этом сезоне восстановившиеся после травмы нападающие Никлас Бэкстрем и Том Уилсон.

Энтони Манта
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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