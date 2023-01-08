Нападающий «Вашингтона» Манта пропустит матч с «Коламбусом» по решению тренерского штаба

Сегодня, 23:39
Нападающий «Вашингтона» Энтони Манта пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» по решению тренерского штаба, сообщает журналист Саманта Пелл.
В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 42 матча, в которых набрал 23 (9+14) очка.
Контракт Манты с зарплатой в 5,7 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2023/24.
Напомним, что в матче с «Коламбусом» в составе «Вашингтона» дебютируют этом сезоне восстановившиеся после травмы нападающие Никлас Бэкстрем и Том Уилсон.