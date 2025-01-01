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Сегодня, 12:36

Овечкин поздравил с новым годом: «Желаю здоровья, счастья и личных успехов»

Руслан Минаев
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил болельщиков с новым годом.

«Дорогие болельщики, 2024 год выдался непростым для всех нас — были взлеты и падения, разочарования и искренняя радость! В каждый из этих моментов я ощущал вашу поддержку, за что очень благодарен! Спасибо каждому из вас!

В новом, 2025 году желаю вам здоровья, счастья, личных успехов и наших общих побед! Надеюсь, что вы останетесь рядом и будете и дальше поддерживать! А я буду двигаться шаг за шагом и радовать вас своей игрой. Еще раз спасибо!» — опубликовала поздравления Овечкина в Telegram-канале его команда.

Ранее жена Овечкина Анастасия Шубская опубликовала семейное фото. На счету форварда в этом сезоне 27 (17+10) очков в 21 матче регулярного чемпионата. Всего у Овечкина 870 голов в НХЛ: до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось 24 шайбы.

Источник: https://t.me/ovigr8official/1332
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