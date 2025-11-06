6 ноября, 09:05
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал попытку вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона присвоить шайбу, которой 40-летний россиянин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Ты видел, как Биннингтон пытался забрать твою шайбу? Да, да, и, вы знаете, я не готов комментировать это (улыбается)», — цитирует Овечкина клубная пресс-служба.
32-летний канадец засунул шайбу под экипировку в тот момент, когда игроки праздновали гол в его ворота. Однако арбитр матча подъехал к вратарю и попросил вернуть ее.
Матч завершился со счетом 6:1 в пользу «Вашингтона».
Эдуард Горбунов
А точно-ли это та шайба? Может вратарь, предвидя такую ситуацию, перед игрой туда засунул другую, а потом ее и "вернул" судье?
07.11.2025
Boris
Отчасти это и шайба вратаря! Попилить на двоих)))
06.11.2025