Овечкин — о попытке украсть его 900-ю шайбу: «Вы знаете, я не готов комментировать это»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал попытку вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона присвоить шайбу, которой 40-летний россиянин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Ты видел, как Биннингтон пытался забрать твою шайбу? Да, да, и, вы знаете, я не готов комментировать это (улыбается)», — цитирует Овечкина клубная пресс-служба.

32-летний канадец засунул шайбу под экипировку в тот момент, когда игроки праздновали гол в его ворота. Однако арбитр матча подъехал к вратарю и попросил вернуть ее.

Матч завершился со счетом 6:1 в пользу «Вашингтона».