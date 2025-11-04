Овечкин — о неудачной серии «Вашингтона»: «Мы все испытываем трудности»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал серию своей команды из четырех поражений подряд.

«Мы все испытываем трудности. Но в целом мы просто должны придерживаться плана и продолжать двигаться, и в конце концов ты забьешь... Как только ты начнешь думать «О, ты не забил» или «Ты забил два гола в 12 матчах», что угодно, ты просто будешь давить на себя. Ты не обязан этого делать. Ты просто должен пойти и сделать для своей команды столько, сколько сможешь, и как можно лучше», — цитирует Овечкина клубная пресс-служба.

В сезоне-2025/26 40-летний форвард в 12 матчах набрал 7 (2+5) очков. При этом в последних четырех матчах у него было результативных действий.