Овечкин: «Я просто стараюсь играть в игру, стараюсь делать все как можно лучше»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свое достижение — он забил 900 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Я не думаю, что на моих плечах лежит большой груз, я просто стараюсь играть в игру, стараюсь делать все как можно лучше... 13 матчей, 14 матчей, у тебя впереди еще много игр, и, конечно, ты забьешь один гол. Приятно это сделать», — цитирует 40-летнего россиянина AP.

Овечкин отличился в матче с «Сент-Луисом» (6:1). Он стал автором рекорда лиги по числу голов в регулярных чемпионатах — теперь у него 900 шайб в 1504 матчах.