Нападающий «Вашингтона» Овечкин считает, что он и Кросби спасли НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что он вместе с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби спасли НХЛ.

«Сейчас уже пришло новое поколение и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу. Теперь новое поколение должно доказать, что я не прав, доказать, что мы не лучшие. Мы спасли НХЛ», — заявил россиянин The Athletic.

Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ в чемпионате сезона-2005/06.

38-летний россиянин набрал за карьеру 1497 (827+670) очков в 1363 играх в НХЛ. 36-летний канадец отметился 1524 (562+962) результативными баллами в 1208 матчах.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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