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Сегодня, 09:07

Овечкин забросил 131-ю победную шайбу в НХЛ — до рекорда Ягра 4 гола

Руслан Минаев
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил два гола в ворота «Сент-Луиса» (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард забросил победную шайбу, которая стала для него 131-й в карьере. Овечкин находится на второй строчке по этому показателю в истории НХЛ. Лидирует — Яромир Ягр (135 победных шайб).

В тройку входит Горди Хоу — 121. Далее идут Фил Эспозито (118), Бретт Халл (110) и Теему Селянне (110).

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Среди действующих игроков ближе всех к Овечкину Сидни Кросби, который с 93 победными голами занимает общее 16-е место.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сент-Луис Блюз

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