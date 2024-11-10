Сегодня, 09:07
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил два гола в ворота «Сент-Луиса» (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард забросил победную шайбу, которая стала для него 131-й в карьере. Овечкин находится на второй строчке по этому показателю в истории НХЛ. Лидирует — Яромир Ягр (135 победных шайб).
В тройку входит Горди Хоу — 121. Далее идут Фил Эспозито (118), Бретт Халл (110) и Теему Селянне (110).
Среди действующих игроков ближе всех к Овечкину Сидни Кросби, который с 93 победными голами занимает общее 16-е место.