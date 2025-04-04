Строум перед игрой с «Чикаго»: «Если Овечкин забьет в первом периоде, то дальше будет на другом уровне»

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум поделился мнением о погоне форварда Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«С каждым его голом ловлю себя на мысли: «Окей, сколько там еще осталось?». [Матч против «Чикаго»] будет первым, когда ты думаешь: «Да, это может случиться сегодня». Особенно с Овечкиным. Если он забьет в первом периоде, то [дальше] будет просто на другом уровне», — цитирует Строума пресс-служба НХЛ.

В ночь на субботу, 5 апреля, «Вашингтон» примет «Чикаго». Начало матча — в 2.00 по московскому времени.

Овечкин забросил 892 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, занимая второе место по этому показателю. Уэйн Гретцки остается лидером с 894 голами.

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