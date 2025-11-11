Сурдиф — о фирменном рукопожатии в «Вашингтоне»: «Овечкин сам захотел начать это»

Нападающий «Вашингтона» Джастин Сурдиф рассказал о фирменном рукопожатии игроков команды перед выходом на матчи.

«Овечкин сам захотел начать это, потом мы кое-что придумали и продолжили делать. Это что-то вроде «дай пять» сверху, снизу, а потом мы как бы указываем пальцем друг на друга. Это нереально. Это суперкруто, о чем я даже мечтать не мог. Это просто весело, помогает расслабиться перед игрой и напоминает, зачем ты здесь. Ты здесь, чтобы получать удовольствие», — цитирует 22-летнего канадца Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» (15 очков после 15 игр) занимает 13-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.