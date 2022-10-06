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Сегодня, 08:18

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши получил травму

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши получил травму в предсезонном матче против «Детройта» (4:2), сообщает журналист Саманта Пелл.

Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт подтвердил, что американский форвард досрочно завершил встречу из-за повреждения. Точные сроки восстановления игрока станут известны после медоследования.

В прошлом сезоне 35-летний американец пропустил полсезона из-за травмы, сыграв 44 матча и набрав 25 (11+14) очков. В плей-офф на его счету 6 голов и 1 результативная передача в 6 играх.

Контракт Оши с кэпхитом в 5,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ти Джей Оши
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
Питер Лавиолетт
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