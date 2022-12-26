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НХЛ

Сегодня, 09:48

Уилсон — о выписке Карлсона после травмы: «Он крепок, как гвоздь»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон поддержал своего одноклубника Джона Карлсона, после полученной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

«Наш парень идет на поправку. Мы занимаемся сумасшедшим спортом, но Джонни крепок, как гвоздь», — написал Уилсон в соцсетях.

В одном из эпизодов матча шайба попала в голову американскому защитнику. Игрок был доставлен в больницу, после чего в скором времени выписан.

В текущем сезоне 32-летний Карлсон сыграл за «Вашингтон» 30 матчей и набрал 21 (8+13) очков.

Джон Карлсон
Том Уилсон
ХК Вашингтон Кэпиталз
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