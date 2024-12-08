Сегодня, 18:40
Нападающему «Вашингтона» Тому Уилсону в лицо попала шайба в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (2:4).
Инцидент произошел в середине первого периода. 30-летний хоккеист ненадолго покинул лед для оказания медицинской помощи, а позже доигрывал матч с распухшим лицом. Несмотря на это, форвард забросил две шайбы в ворота «Монреаля» в третьей 20-минутке.
«Когда мне прилетело, я почувствовал, что у меня как будто отваливается часть лица. Но я прошел пару медицинских тестов и был достаточно здоров, чтобы вернуться в игру», — приводит RMNB слова Уилсона.
В этом сезоне нападающий «Вашингтона» провел 27 матчей в НХЛ и набрал 22 (11+11) очка.