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Сегодня, 18:40

Уилсон — о попадании шайбы в него в матче НХЛ: «Казалось, как будто у меня отваливается лицо»

Алина Савинова
Том Уилсон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающему «Вашингтона» Тому Уилсону в лицо попала шайба в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (2:4).

Инцидент произошел в середине первого периода. 30-летний хоккеист ненадолго покинул лед для оказания медицинской помощи, а позже доигрывал матч с распухшим лицом. Несмотря на это, форвард забросил две шайбы в ворота «Монреаля» в третьей 20-минутке.

«Когда мне прилетело, я почувствовал, что у меня как будто отваливается часть лица. Но я прошел пару медицинских тестов и был достаточно здоров, чтобы вернуться в игру», — приводит RMNB слова Уилсона.

В этом сезоне нападающий «Вашингтона» провел 27 матчей в НХЛ и набрал 22 (11+11) очка.

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Том Уилсон
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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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