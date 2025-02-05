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Сегодня, 12:10

Нападающий «Вашингтона» Уилсон — о шайбе Овечкина за 0,1 секунды до сирены: «Происходит что-то особенное»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон ответил на вопрос о голе российского одноклубника Александра Овечкина в матче с «Флоридой» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

39-летний россиянин установил окончательный счет, забив в пустые ворота за 0,1 секунды до финальной сирены.

«Происходит что-то особенное. То, как он подставил клюшку за три секунды до конца и забил за десятую долю секунды до конца...Наверное, все это из-за Гретцки. Мы продолжим помогать ему в погоне», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Теперь у Овечкина 878 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Александр Овечкин
Том Уилсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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