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Сегодня, 17:32

Нападающий «Вашингтона» выразил Овечкину соболезнования в связи со смертью его отца

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон выразил форварду команды Александру Овечкину соболезнования в связи со смертью его отца -Михаила Овечкина.

«Все это знают — если вам повезло, что у вас есть отец, который помогает расти — между ними есть связь благодаря хоккею... и ее невозможно описать. Ови всегда был невероятным парнем, и его отец тоже был таким. Мама тоже была важной частью этого, но отец Ови был рядом с ним — он был ближе к Алексу», — приводит слова Уилсона The Athletic.

15 февраля российский хоккеист сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Александр и&nbsp;Михаил Овечкины. «Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец

Александр Овечкин
Том Уилсон
ХК Вашингтон Кэпиталз
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