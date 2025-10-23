Нападающий «Вегаса» Дорофеев: «В детстве я постоянно наблюдал за Кросби и пытался понять, как он читает и осмысливает игру»

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев рассказал, на кого из хоккеистов он ориентировался в начале карьеры.

«В детстве я постоянно наблюдал за Сидни Кросби и пытался понять, как он читает и осмысливает игру. Я наблюдал за Александром Овечкиным и его одноклубниками, которых никто не мог остановить более 20 лет. Я всегда хотел прикрывать шайбу своим телом, как Александр Радулов — он тоже из Нижнего Тагила. Я просто хотел перенять лучшие качества у таких игроков и применить их в своей игре», — цитирует 24-летнего форварда сайт НХЛ.

В сезоне-2025/26 Дорофеев в 7 матчах регулярного чемпионата набрал 8 (7+1) очков.