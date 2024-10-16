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Сегодня, 07:53

Нападающий «Вегаса» Барбашев: «Овечкин всегда представляет угрозу»

Алина Савинова
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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметил вклад форварда Александра Овечкина в победу «Вашингтона» над его командой в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

«Они выглядели заряженно, особенно когда в большинстве вышел Овечкин. Он всегда представляет угрозу, и они просто воспользовались этим», — приводит пресс-служба НХЛ слова Барбашева.

В матче против «Вегаса» Овечкин поучаствовал в голе Тома Уилсона, который реализовал большинство. Всего он отметился двумя ассистами в игре и достиг отметки в 700 голевых пасов.

При этом 39-летний россиянин сделал 582-е результативное действие за карьеру при игре в большинстве, выйдя по этому показателю на 14-е место в истории НХЛ.

Александр Овечкин
Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс

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