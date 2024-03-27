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НХЛ

27 марта, 09:22

Барбашев: «Матч с «Нэшвиллом» был похож на игру плей-офф»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев прокомментировал поражение от «Нэшвилла» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин открыл счет в игре.

«Это было похоже на игру плей-офф. Много борьбы, много моментов. Вратари сегодня тоже были очень хороши. Наверное, «Нэшвилл» подпитался энергией от болельщиков, забив три гола в третьем периоде», — приводит слова Барбашева сайт НХЛ.

28-летний форвард в текущем сезоне сыграл за «Вегас» 72 матча и набрал 39 (16+23) очков. Команда занимает восьмое место в Западной конференции.

Иван Барбашев
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нэшвилл Предаторз
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