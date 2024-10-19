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Сегодня, 10:57

Набравший четыре очка Наместников прокомментировал разгром «Сан-Хосе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников подвел итоги матча против «Сан-Хосе» (8:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

31-летний россиянин впервые в одной игре североамериканской лиги набрал 4 (1+3) очка.

«Всегда когда ты забиваешь, это придает уверенности. Но в этой лиге нельзя слишком сильно радоваться или расстраиваться. Сегодня мы насладились игрой, но уже в воскресенье нам предстоит матч.

Стартовые три игры были не самыми лучшими для нас. Но сегодня мы использовались скорость и мастерство, чтобы забросить несколько шайб», — цитирует Наместникова официальный сайт НХЛ.

«Виннипег» одержал 4 победы в 4 матчах на старте сезона и лидирует в Западной конференции. «Сан-Хосе» с двумя очками идет на 14-й строчке.

 

Владислав Наместников
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сан-Хосе Шаркс

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