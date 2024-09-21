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Сегодня, 09:15

Лидер «Колорадо» Маккиннон — о Джонни Годро: «Парень с большим сердцем»

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Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон рассказал про общение и совместную игру с трагически погибшим Джонни Годро.

«Мы очень сблизились на Кубке Мира 2016 года, у нас была отличная химия на льду. Он также был замечательным человеком. Он никогда не был серьезным. Просто легкий в общении парень с большим сердцем», — приводит слова Маккиннона ESPN.

30 августа стало известно о том, что 31-летний хоккеист вместе с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть водителем автомобилем.

В минувшем сезоне Годро провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (12+48) очков.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш

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