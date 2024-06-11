Наумов считает, что Сорокин провел добротный сезон

Российский тренер вратарей фарм-клуба «Айлендерс» Сергей Наумов оценил сезон вратаря основной команды Ильи Сорокина.

«Тяжело давать оценки, наблюдая за игрой только по телевизору. У Ильи был один из тех сезонов, который бывает у каждого вратаря. Я считаю, что сезон был довольно хороший, добротный», — приводит Sport24 слова Наумова.

Также тренер отметил, что в течение сезона поддерживает связь с российским голкипером.

«Мы периодически общаемся. Но давать советы, находясь так далеко, неправильно. У человека есть тренер, команда. Все исходит от того, как строится работа там на месте. Подкидывать что-то со стороны будет неправильным. Можем только обсудить что-то из разряда психологии: как принимать ту или иную ситуацию», — добавил он.

В сезоне-2023/24 Сорокин сыграл 56 матчей за «Айлендерс». При нем команда выиграла 25 матчей и потерпела 31 поражение (12 — в овертайме).