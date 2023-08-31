Навка — о первой встрече с Овечкиным: «Такой дурачина!»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка описала свою первую встречу с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

37-летний хоккеист стал гостем в шоу «Команда» на KION, ведущим которого является Навка.

«Я помню нашу первую встречу в 2006 году. Олимпиада, Турин. У тебя это была первая Олимпиада, а у меня — последняя. Ты приковывал внимание уже тогда. Такой безбашенный, такой дурачина! Веселый, рубаха-парень, с этой твоей щелкой между зубов... Твой образ, конечно, очень остается в памяти», — сказала Навка.

37-летний хоккеист выступает в «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В 2004 году он был выбран под первым номером драфта НХЛ. В прошедшем сезоне он набрал 75 очков (42+33) в 73 матчах регулярного сезона НХЛ.