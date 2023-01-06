«Сент-Луис» выиграл у «Нью-Джерси». Бучневич сделал 3 голевые передачи, Барбашев набрал 2 очка

Барбашев и Бучневич помогли «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси»

«Сент-Луис» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Блюз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бученвич сделал три голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы: Кайру — 19 (Бучневич, Томас), 11:47 — 0:1. Хьюз — 23 (Сиверсон, Хаула), 23:51 — 1:1. Хьюз — 24 (Татар), 28:47 — 2:1. Барбашев — 6 (Саад, Фолк), 36:27 — 2:2. Саад — 11 (Барбашев, Аччиари), 42:27 — 2:3. Томас — 9 (бол., Шенн, Бучневич), 49:53 — 2:4. Хишир — 18 (бол., Хэмилтон, Братт), 52:09 — 3:4. Томас — 10 (п.в., Бучневич), 59:17 — 3:5.

Вратари: Шмид (57:37 — 59:17, 59:39) — Биннингтон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 39 (14+10+15) — 19 (5+7+7).

Наши: — - Александров (7.21/0/0), Барбашев (16.24/2/+2), Бучневич (20.33/0/+2), Торопченко (11.38/0/0).

6 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 15561 зритель.