Нечас подписал новый 8-летний контракт с «Колорадо»

Форвард «Колорадо» Мартин Нечас подписал новый контракт с клубом, сообщает ESPN. Новое соглашение с кэпхитом 11,5 миллиона долларов вступит в силу со следующего сезона. Контракт на общую сумму в 92 миллиона рассчитан на 8 лет. В текущем сезоне 26-летний чех набрал 13 (7+6) очков в 11 матчах. В январе 2025 года «Колорадо» выменял нападающего у «Каролины».

Шипа Легенда Биатлона! Ты предал Тампу. Ты предал русских. Куколд канадский, за маккаку топишь 01.11.2025

Женек10 Рантанен все таки классом повыше и опять же взаимопонимание в звене было на высочайшем уровне 31.10.2025

Шипа Легенда Биатлона! Не истери, как сучка. Скажи спасибо, что сделал скидку и не 13 лямов потребовал. А то бы бедная маккака опять слезами завистливыми обливалась, что кто-то в команде получает больше него)) 31.10.2025

Andrew_BD :) 31.10.2025

N.A.F.1974 Попутал чуть:) Техас конечно.Но не суть. 31.10.2025

Andrew_BD Теннесси? 31.10.2025

N.A.F.1974 Рантанен хотел 14 и за 12 подписался в Теннесси (льготное налогообложение).Его не скинули ,а обменяли на Нечаса,Друри и выбор во втором раунде 25-го.Чех моложе на 3 (по факту на 2 с небольшим) года.Этот сезон он 6,5 стоит.А значит дополнительные средства(самый минимум 5,5).На того же Нельсона.В моменте Рантанен лучше Нечаса.Звезда ,100 очков набирал и проч.. Но это не означает,что чех плохой.Химия с Маком у него тоже имеется и в силу возраста может прогрессировать.Так что резоны были и есть. 31.10.2025

Andrew_BD Ибо нечас 30.10.2025