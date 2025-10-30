Видео
30 октября, 20:51

Нечас подписал новый 8-летний контракт с «Колорадо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Форвард «Колорадо» Мартин Нечас подписал новый контракт с клубом, сообщает ESPN.

Новое соглашение с кэпхитом 11,5 миллиона долларов вступит в силу со следующего сезона. Контракт на общую сумму в 92 миллиона рассчитан на 8 лет.

В текущем сезоне 26-летний чех набрал 13 (7+6) очков в 11 матчах. В январе 2025 года «Колорадо» выменял нападающего у «Каролины».

10

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Ты предал Тампу. Ты предал русских. Куколд канадский, за маккаку топишь

    01.11.2025

  • Женек10

    Рантанен все таки классом повыше и опять же взаимопонимание в звене было на высочайшем уровне

    31.10.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Не истери, как сучка. Скажи спасибо, что сделал скидку и не 13 лямов потребовал. А то бы бедная маккака опять слезами завистливыми обливалась, что кто-то в команде получает больше него))

    31.10.2025

  • Andrew_BD

    :)

    31.10.2025

  • N.A.F.1974

    Попутал чуть:) Техас конечно.Но не суть.

    31.10.2025

  • Andrew_BD

    Теннесси?

    31.10.2025

  • N.A.F.1974

    Рантанен хотел 14 и за 12 подписался в Теннесси (льготное налогообложение).Его не скинули ,а обменяли на Нечаса,Друри и выбор во втором раунде 25-го.Чех моложе на 3 (по факту на 2 с небольшим) года.Этот сезон он 6,5 стоит.А значит дополнительные средства(самый минимум 5,5).На того же Нельсона.В моменте Рантанен лучше Нечаса.Звезда ,100 очков набирал и проч.. Но это не означает,что чех плохой.Химия с Маком у него тоже имеется и в силу возраста может прогрессировать.Так что резоны были и есть.

    31.10.2025

  • Andrew_BD

    Ибо нечас

    30.10.2025

  • Андрей Андрей

    Стоило избавляться от финна,который вас утопил в ПО,чтобы за эти бабки купить чеха?

    30.10.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Колорадо Эвеланш
