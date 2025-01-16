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Сегодня, 07:42

Неделькович: «У Джарри сейчас трудный период, и это прискорбно»

Даниил Аршавский
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Голкипер «Питтсбурга» Алекс Неделькович прокомментировал решение «Пингвинз» выставить другого вратаря команды — Тристана Джарри на драфт отказов.

«Джарри давно играет в этой лиге, я думаю, он дважды участвовал в Матче всех звезд, так что он знает, что делает. Не то чтобы он забыл, как играть. Просто сейчас у него трудный период, и это прискорбно. Мы как товарищи по команде сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь ему пройти через это, и как люди тоже», — цитирует Недельковича официальный сайт НХЛ.

В среду, 15 января, Джарри пропустил 3 из 17 бросков соперника в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:4). Позже 29-летний голкипер был выставлен на драфт отказов.

За 22 встречи в нынешнем сезоне вратарь пропустил 69 голов и отразил 88,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3,31.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Тристан Джарри
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