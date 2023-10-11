Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:54

Немчинов назвал команды, способные побороться за победу в Кубке Стэнли

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал, кого считает главными фаворитами нового сезона НХЛ.

«Кто больше всего шансов имеет на победу в Кубке Стэнли? В начале сезона сложно предугадать, никто не ждал «Флориду» в финале в прошлом сезоне. В НХЛ много команд, кто будет бороться за трофей: «Каролина», «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Даллас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Флорида» и «Бостон». Претендентов большое количество, за океаном тоже много об этом пишут, прогнозируют. Многие сходятся на финале «Каролины» и «Эдмонтона» или «Каролины» и «Далласа», — цитирует Немчинова Legalbet.

Новый сезон НХЛ стартовал 11 октября. Действующим чемпионом является «Вегас», который в финальной серии Кубка Стэнли одержал победу над «Флоридой» (4-1).

Источник: https://legalbet.ru/news/nemchinov-nazval-komandi-sposobnie-poborotsya-za-kubok/
Хоккей
НХЛ
Сергей Немчинов
1
0
Читайте также
Прощальный тур Овечкина. «Вашингтону» снова не светит плей-офф, но у клуба другая задача
«Как и многим иностранцам, Шупо-Мотингу нравится русский язык». Интервью Ондуа перед матчем с Россией
В конгрессе США раскритиковали предложение объединить помощь Украине и Израилю
В Израиле погибли бывший советский ученый Сергей Гредескул и его жена
Сооснователь магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини умер в возрасте 92 лет
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вегас» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

Кто главные фавориты сезона НХЛ? Live c Зислисом, Федотовым и Николишиным — в 12.00