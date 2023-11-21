Немчинов назвал лучшего игрока НХЛ на старте сезона

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов назвал нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина лучшим игроком на старте регулярного чемпионата НХЛ.
«Персонально по хоккеистам рано делать выводы. Кто-то входит в сезон легко, как Артемий Панарин. На старте сезона он лучший игрок лиги. В каждом матче забивает и отдает голевые передачи. Другие наберут форму, все играют, стараются, всему свое время. Когда наберет форму Кирилл Капризов? Не знаю, сколько матчей ему конкретно понадобится — два или три. Ни у кого не возникает сомнений, что он скоро вернется на свой уровень. О разочарованиях пока рано судить. Сыграно пока не так много матчей, и команды входят в сезон. «Рейнджерс» и «Бостон» быстрее всех вошли, завладели преимуществом. Закономерно лидируют в Восточной конференции. Много негативного писали про «Вашингтон». Стоило им выиграть несколько игр подряд, и они уже в зоне плей-офф», — приводит слова Немчинова Legalbet.
Всего на счету россиянина 26 (10+16) очков в 16 играх за «Рейнджерс» в текущем сезоне. Он стал первым игроком «Рейнджеррс» с 2006 года с 2 и более очками в 5 встречах подряд. В матче с «Далласом» Панарин прервал 15-ти матчевую серию с очками со старта сезона лиги.