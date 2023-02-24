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Сегодня, 18:17

Немчинов оценил последствия ухода российского защитника Орлова для «Вашингтона»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Рейнджерс» Сергей Немчинов прокомментировал обмен российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова в «Бостон».

«Считаю, что Орлов — это хорошее приобретение для «Бостона». Они получили защитника, который умеет играть и в атаке, и в обороне, хорошо ведет силовую борьбу. Что касается «Вашингтона», то Дмитрий становился свободным агентом. Видимо, они не смогли договориться о продлении контракта. Конечно, «Кэпиталс» потеряли одного из своих лучших игроков. Но другие ребята получат больше игрового времени и попробуют компенсировать эту потерю. Да, пока «Вашингтон» вне зоны плей-офф, но впереди еще 20 матчей регулярного чемпионата. За это время может произойти все что угодно», — приводит Vprognoze.ru слова Немчинова.

Ранее стало известно о том, что Орлов должен дебютировать за свою новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», который пройдет 26 февраля.

В этом сезоне россиянин сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (3+16) очков.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10675910-nemchinov-ocenil-posledstviya-uhoda-orlova-dlya-vashingtona.html
Дмитрий Орлов
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ХК Вашингтон Кэпиталз
Сергей Немчинов
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