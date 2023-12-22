Немчинов: «Овечкин помогает Мирошниченко влиться в коллектив»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов отметил роль Александра Овечкина в начале карьеры Ивана Мирошниченко в НХЛ.

«Решение руководства «Вашингтона» привлечь Мирошниченко к играм в НХЛ абсолютно правильное. И Овечкин помогает Ивану влиться в коллектив, поддерживает его. Наверняка, у Мирошниченко не все будет получаться сразу. И здесь поддержка Александра и других игроков очень важна. То, что Александр взял над ним шефство, говорит о его человеческих качествах.

Это преемственность поколений. Всегда опытные хоккеисты передают свои знания молодым игрокам. Овечкин помогает команде вырастить нового супернападающего. Это именно так. Будем надеяться, что у Ивана все получится, и он станет лидером команды», – цитирует Metaratings.ru Немчинова.

В этом сезоне Овечкин сыграл в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 18 (5+13) очков.