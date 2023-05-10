Немчинов: «Можно сказать, что Бобровский тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился мнением об игре российских хоккеистов, которые продолжают борьбу в плей-офф НХЛ.

«Все оставшиеся российские игроки в плей-офф радуют своими действиями. Дадонов в регулярном чемпионате был в тени, сейчас отдает, забивает и показывает на льду яркую игру. Здорово себя проявляет и Барбашев из «Вегаса», Костин в «Эдмонтоне» нащупал свою игру. Самсонов классно провел первый раунд в плей-офф, никто же не думал, что они пройдут «Тампу». А теперь у «Торонто» проблемы в атаке, практически не могут забить. В этом, конечно, заслуга Бобровского. Сергей передает свою уверенность партнерам. Можно сказать, он тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли», — цитирует Немчинова Legalbet.

Во второй раунд плей-офф НХЛ вышли пятеро российских игроков: два вратаря — Сергей Бобровский («Флорида») и Илья Самсонов («Торонто»), три форварда — Евгений Дадонов («Даллас»), Иван Барбашев («Вегас») и Клим Костин («Эдмонтон»).