КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:29

Немчинов: «Можно сказать, что Бобровский тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился мнением об игре российских хоккеистов, которые продолжают борьбу в плей-офф НХЛ.

«Все оставшиеся российские игроки в плей-офф радуют своими действиями. Дадонов в регулярном чемпионате был в тени, сейчас отдает, забивает и показывает на льду яркую игру. Здорово себя проявляет и Барбашев из «Вегаса», Костин в «Эдмонтоне» нащупал свою игру. Самсонов классно провел первый раунд в плей-офф, никто же не думал, что они пройдут «Тампу». А теперь у «Торонто» проблемы в атаке, практически не могут забить. В этом, конечно, заслуга Бобровского. Сергей передает свою уверенность партнерам. Можно сказать, он тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли», — цитирует Немчинова Legalbet.

Во второй раунд плей-офф НХЛ вышли пятеро российских игроков: два вратаря — Сергей Бобровский («Флорида») и Илья Самсонов («Торонто»), три форварда — Евгений Дадонов («Даллас»), Иван Барбашев («Вегас») и Клим Костин («Эдмонтон»).

Источник: https://legalbet.ru/news/nemchinov-bobrovskij-tashit-floridu-v-final-kubka/
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
Сергей Немчинов
Обсудить
Читайте также
Нынешний «Зенит» — сильнейший за пять лет. Как Семак построил эталонную команду
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: второй раунд плей-офф НХЛ
Овечкин, Малкин и еще целая куча звезд. Каким был бы состав России на чемпионате мира?
Суперветеран продолжает зажигать в плей-офф! Скоро он может обогнать по голам Овечкина
Павелски повторил рекорд НХЛ по голам в одной серии для игрока в возрасте 38 лет
«Даллас» обыграл «Сиэтл» и сравнял счет в серии
Бернс стал самым возрастным защитником в истории «Каролины», забившим гол в плей-офф
«Каролина» переиграла «Нью-Джерси» в четвертом матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

The Athletic: «Сан-Хосе» выберет Мичкова в первом раунде драфта НХЛ