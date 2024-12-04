Немчинов заявил, что Капризов готов бороться за звание лучшего бомбардира НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов оценил шансы российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ.

«Капризов готов бороться за звание лучшего бомбардира НХЛ. Его можно назвать одним из главных претендентов. Он уже не первый год играет там. Знает лигу, игроков, с кем он будет вести эту борьбу. Сейчас он набрал очень хороший темп. Главное, чтобы травм не было», — цитирует Немчинова Legalbet.

Капризов продолжает лидировать в гонке бомбардиров в НХЛ. 27-летний россиянин набрал 39 (16+23) очков в 24 матчах лиги в нынешнем сезоне.