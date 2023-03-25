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Сегодня, 23:37

«Сиэтл» разгромил «Нэшвилл» на выезде

Мария Гусева
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«Сиэтл» на выезде обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

В составе победителей голами отметились Даниэль Спронг, Ээли Толванен (дубль), Адам Ларссон, Мэттью Бенирс, Джаред МакКанн и Оливер Бьоркстранд. За «Предаторз» отличились Тайсон Бэрри и Мэтт Дюшен.

«Сиэтл» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 88 очков. «Нэшвилл» располагается на 10-й строчке — 80 очков.

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«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 2:7 (0:2, 1:1, 1:4)

Голы: Спронг — 19 (Донато, Танев), 3:13 — 0:1. Толванен — 16 (бол., Маккэн, Бьоркстранд), 17:37 — 0:2. Бэрри — 12 (Томасино, Дюшен), 21:43 — 1:2. Толванен — 17, 37:16 — 1:3. Дюшен — 22 (Бэрри, Томасино), 40:53 — 2:3. Ларссон — 7 (Маккэн, Данн), 43:37 — 2:4. Бенайерс — 20 (Данн, Эберле), 48:13 — 2:5. Маккэн — 35, 50:47 — 2:6. Бьоркстранд — 17 (Гурд), 52:35 — 2:7.

Вратари: Сарос — Грубауэр.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 16 (1+10+5) — 39 (13+16+10).

Наши: Афанасьев (10.17/0/-1), Тренин (17.01/0/-4) — -.

25 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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