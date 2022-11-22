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НХЛ

22 ноября, 06:56

«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Аризону»

Сергей Разин
корреспондент
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«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Аризону» со счетом 4:3.

В составе «Предаторз» отличились Микаэль Гранлунд, Роман Йоси и Мэтт Дюшен, Коди Гласс реализовал победный буллит. У «Койотс» дубль оформил Ник Бьюгстад, еще один гол на счету Лоусона Крауза.

После этого матча «Нэшвилл» с 20 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Аризона» с 14 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Аризона» — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Гранлунд — 2 (бол., Форсберг, Йоси), 7:04 — 1:0. Крауз — 7 (Бьюгстад, Маччелли), 28:50 — 1:1. Бьюгстад — 2 (Ритчи, Мозер), 35:56 — 1:2. Йоси — 4 (бол., Джохансен, Гранлунд), 41:03 — 2:2. Дюшен — 5 (Сиссонс), 41:31 — 3:2. Бьюгстад — 3 (мен.), 53:16 — 3:3.

Победный буллит: Гласс.

Вратари: Сарос — Ингрэм.

Штраф: 11 — 21.

Броски: 46 (11+13+13+9) — 27 (12+6+9+0).

Наши: — .

22 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Нэшвилл Предаторз
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