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НХЛ

Сегодня, 06:38

25 сейвов Сорокина не помогли «Айлендерс» обыграть «Нэшвилл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Айлендерс» на выезде проиграли «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

У гостей отличились Люк Евангелиста, Александр Каррье и Юусо Пярссинен. Российский наппадающий «Предаторз» Денис Гурьянов не набрал очков.

За «Айлендерс» единственный гол забил Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер команды Илья Сорокин отразил 25 бросков.

«Нэшвилл» занимает шестое место в таблице Западной конференции с 49 очками в 43 матчах. «Айлендерс» идут на восьмой строчке «Востока» с 48 очками в 42 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Айлендерс» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Голы: Пажо — 5 (Добсон, Клаттербак), 52:00 — 0:1. Евангелиста — 8 (бол., Макдона, Томасино), 55:08 — 1:1. Каррье — 3 (Лозон, Форсберг), 59:52 — 2:1. Пярссинен — 8 (п.в., Йоси), 59:59 — 3:1.

Вратари: Сарос — Сорокин (59:52 — 59:59).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (7+6+15) — 25 (9+10+6).

Наши: Гурьянов (11.58/4/0), Тренин (13.20/0/-1) — Романов (22.49/1/+1).

14 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17474 зрителя.

Источник: Таблица НХЛ
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нэшвилл Предаторз
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