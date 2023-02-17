«Бостон» на выезде разгромил «Нэшвилл»

«Бостон» переиграл «Нэшвилл» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Брюинз» одержали вторую победу подряд. «Предаторз» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий Яков Тренин сыграл 16 минут и 40 секунд, отметившись четырьмя бросками по воротам гостей.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции — 87 очков. «Нэшвилл» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 56 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Бостон» — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Маршан — 17 (Бержерон), 2:54 — 0:1. Смит — 4 (Макэвой), 21:11 — 0:2. Бержерон — 19 (бол., Линдхольм, Холл), 28:06 — 0:3. Форборт — 5 (Фолиньо, Грызлик), 31:15 — 0:4. Фредерик — 11 (Фолиньо, Линдхольм), 53:47 — 0:5.

Вратари: Сарос — Суэймен.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 28 (8+10+10) — 30 (18+7+5).

Наши: Тренин (16.40/4/-1) — -.

17 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей.